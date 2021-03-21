Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la Afganistan'daki barış sürecini ele aldı
21.03.2021 23:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Atmar, görüşmede Afganistan'daki barış sürecini ele aldı.
Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşının Nevruz Bayramı'nı da kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya