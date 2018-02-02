Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim yaptığımız operasyon sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdidi yok etme değildir, Suriye'ye huzuru, barışı, istikrarı getirecek ve Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur." dedi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat Belediyesi, turizm ve iş adamları dernekleri tarafından, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Manavgat Ticaret Fuarı" Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçede daha önce muhtarlarla bir araya gelerek vizyonlarını paylaştıklarını, Manavgat'ın her bir köşesine yaylalara kadar hizmetin en iyisini götüreceklerini, doğalgazı da getireceklerini ifade etti.

Tüm dünyada ekonomik sıkıntılar çekilirken Türkiye'nin büyüme oranlarının dünyada rekorlar kırdığını belirten Çavuşoğlu, Avrupa'da ülkeler, bankalar, şirketler batarken dünya ekonomisinde bazı daralmalar görülürken Türkiye ekonomisinin emin adımlarla büyüdüğünü söyledi.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diye hedefler koyduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hedefleri sayesinde büyüdüğünü, bu büyümenin de tesadüf olmadığını vurguladı.

Boş sözler söylemediklerini, rakamların bunu gösterdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Dünyada gerçekleştirilen son yıllardaki on önemli projenin altısı Türkiye'de gerçekleşti ya da gerçekleştiriliyor. Şimdi Kanal İstanbul'u hayata geçireceğiz. Dünyanın en büyük havaalanını Türkiye'de yapıyoruz. Dünyanın en geniş köprüsü İstanbul'daki üçüncü köprü." diye konuştu.

"Türkiye artık sınırlarını aştı"

Türkiye'nin artık sınırlarını aştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, ülkenin dış politikasıyla da projeleriyle de sınırlarını aştığını dile getirdi. Edirne'den Kars'a hızlı tren projesi olduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, Kırgız, Özbek, Kazaklara, Orta Asya'nın tamamına ulaşacaklarını belirtti.

"Londra ile Pekin'i birleştiren önemli kilit ülke biziz, biz olacağız." diyen Çavuşoğlu, söz konusu projesinin basit Edirne-Kars hızlı tren projesi olmadığını, bunun bağlantılarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Eskişehir, Isparta üzerinden Antalya'ya hızlı tren geleceğini bildiren Çavuşoğlu, Kayseri, Aksaray, Seydişehir üzerinden de bağlantı olacağını aktardı.

Bağlantıların, Trabzon'a, Samsun'a, Adana'ya, Diyarbakır'a da Türkiye'nin her yerine gidecek 40 milyar dolarlık projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarının altını çizen Mevlüt Çavuşoğlu, ülkelerin şirketlerini, bu projeleri gerçekleştirmek amacıyla Türkiye'ye getirmek için yarıştığını dile getirdi.

Türkiye'nin cazip bir ülke haline geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarı hiç tesadüf değildir, başarının sürdürülebilmesi de hiç tesadüf değildir. O yüzden çok daha güçlü olmamız gerekiyor. Bir taraftan Manavgat, Antalya için çalışacağız, hizmet edeceğiz, bir taraftan tüm Türkiye için çalışacağız ve ülkemiz büyüyecek. Önümüze çıkan engelleri bir bir aşacağız, zincirleri kıracağız. Karşımıza çıkarılan engelleri yok edeceğiz, bize yönelik oluşan, oluşturulan, desteklenen tehditleri nerede olursa olsun bertaraf edeceğiz. Arkasında kim olursa olsun bize yönelik tehdit oluştuğu zaman onu yok ederiz. Önce uyarırız, uyarımız dinlemezlerse inlerine gömeriz, tepelerine ineriz. Bugün nasıl Anadolu topraklarında dağlarda inlerine teröristleri gömüyorsak Afrin'deki teröristlerin de tepesine iniyoruz, havadan karadan. Çünkü bize yönelik tehditler var. Orada teröristler var. DAEŞ, PKK, YPG var, el ele kol kola vermişler."

"Adeta birer canlı kalkan, bunlar çocuk"

Dün Dünya Süryaniler Kongresinin başkanının açıklaması olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Oradaki tüm Hristiyan çocuklarını alıyorlar, zorla Türk ordusunun ve Özgür Suriye Ordusu'nun karşısına dikiyor. Adeta birer canlı kalkan, bunlar çocuk. 'Bizim mallarımızın, mülklerimizin hepsini elimizden alıyor YPG' diyor. Biz Türkiye olarak bunu söylediğimiz zaman kulak asmıyor. İşte biz vatandaşımızdan ayrım yapmıyoruz. Hristiyan da vatandaşlarımız, kardeşlerimiz Türkiye'de de var Süryani, dünyanın her yerinde var. Ama Suriye'de çok var. Niye duymuyorsunuz bunun feryatlarını. Hani insan hakları konusunda hassastınız? İki de bir 'Operasyonlara karşı değiliz ama insanı konularda hassasız, siz de hassas olun diye bize cüret göstererek ders vermeye çalışıyordunuz? Neden bunlara sessiz kalıyorsunuz? YPG diyor, Fırat'ın doğusundan da DEAŞ'lıları buraya getirdi, daha önce hapiste esir tuttuğu DEAŞ'lıları serbest bırakmış, şimdi Türkiye'ye karşı beraber saldırıyorlar' diyor. Bunu diyen Dünya Süryaniler Kongresinin başkanı."

Çavuşoğlu, "Bizim yaptığımız operasyon sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdidi yok etme değildir, Suriye'ye huzuru, barışı, istikrarı getirecek ve Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur." ifadesini kullanarak, bazılarının "Bu işgale dönmesin" dediğini hatırlattı.

"Hiç merak etmesinler biz Fransa değiliz, Türkiye Cumhuriyetiyiz, biz Türk'üz." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Zamanında tüm ülkeleri, kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler, sömürge olarak görenler ve oraları sömürenler de Türkiye'yi hep kendileri gibi zannediyorlar. Hani derler ya dervişin fikri neyse, zikri de odur. Bunların işte biz geçmişini çok iyi biliriz. Nasıl sömürgeci olduklarını görüyoruz."

Afrika'ya gittikleri zaman ülkelerin liderlerinin, "Dana önceki gelenlerden farklısınız siz. İnsan gibi geliyorsunuz, bize de insan gibi muamele ediyorsunuz" dediğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada insani yardımda ABD'den sonra ikinci olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız hedefimiz bellidir, sonuna kadar gideceğiz. Bitinceye kadar gideceğiz çünkü bu hainler Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. İki gün önce 17 yaşında bir kızımız Reyhanlı'da şehit oldu. Bugün de Kilis'e roket attılar. Niye bunları görmezden geliyorsunuz? Niye burada ölen sivillerin hakkını savunmuyorsunuz. İlla hakkını savunabilmesi için terörist mi olmak gerekir? Neden illa teröristlerin haklarını savunuyorsunuz? Neden darbecileri, FETÖ'cüleri savunuyorsunuz da 15 Temmuz gecesi şehit edilen 251 kardeşimizin hakkını, onların ailelerinin hakkını savunmuyorsunuz? Neden o gece yaralanan 2 bin 194 vatandaşımızın hakkını hukukunu savunmuyorsunuz? Onlar insan değil mi? Neden hep teröristleri darbecileri savunmak durumunda kalıyorsunuz? Bunun tek bir izahatı var, Türkiye düşmanlığı, Türk, İslam düşmanlığı ve kıskançlık, fesatlık başka hasıl izah edebilirsiniz. O yüzden bizim çok daha güçlü olmamız gerekiyor. 'O, bu ne diyecek, öyle böyle mi olacak' yok. Hedeflerimize ulaşacağız."

Vali Münir Karaloğlu da Antalya'ya birçok yatırım yaptıklarını belirterek, "Ne varsa Manavgat'ta var" sloganıyla düzenlenen fuarın önemli olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, beraberindekilerle fuarın açılışını yaparak, stantları gezdi.

Toplam 85 firmanın stant açtığı fuar, üç gün sürecek.