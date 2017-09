Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den Çin'e tarım ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını belirterek, "Bu sene, kiraz mevsiminin sonuna doğru kiraz ürünleriyle ilgili engeller kalktı. Şimdi bazı meyvelerle ve süt ürünleriyle ilgili engeller de kalkıyor. Tüm engelleri kaldırarak, Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz." dedi.



Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, TOBB'un desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Mesut Kocagöz, ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Bakan Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, YÖREX'e katılımcı sayısının ve fuarın kalitesinin yıldan yıla arttığını söyledi.



Fuarı uluslararası niteliğe kavuşturmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası fuar olması demek dünyanın her yerinden firmaların gelip, burada stant açması demek değildir. Uluslararası fuar olması demek, Türkiye'nin her yerinden burada sergilenen ürünlerin dünyanın her yerine pazarlanması demektir. Elbette KKTC'den ve bazı kardeş ülkelerden de stantlar gelip, kurulabilir. Bunu yapabilmek için dünyanın her yerinden alım heyetleriyle üreticilerimizi ve ürünlerimizi buluşturmamız lazım." diye konuştu.



Antalya'da daha önce sağlık, spor ve alternatif turizm üzerine düzenlenen HESTOUREX fuarına 170 ülkeden 4 bin 30 alım heyeti katıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, fuarda yaklaşık 10 milyar liralık sözleşme imzalandığını ifade etti. Çavuşoğlu, söz konusu fuarda sadece Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir Rus sigorta firmasıyla 20 bin Rus'un tedavisi için sözleşme yaptığını anlattı.



Çin pazarı



YÖREX'in de uluslararası boyuta taşınması için bakanlık olarak elinden geleni yapacağını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Tarım ürünlerinin yurt dışına ihracatında da ciddi artış var. Antalya'daki, Türkiye'deki rakamlar ortada. Demek ki bir taraftan kalite, üretim artıyor, bir taraftan coğrafi işaret dahil markalaşma süreci hızlı şekilde devam ediyor. Üreticilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Artık Çin'e tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engeller kalkıyor. Bu sene, kiraz mevsiminin sonuna doğru kiraz ürünleriyle ilgili engeller kalktı. Şimdi bazı meyvelerle ve süt ürünleriyle ilgili engeller de kalkıyor. Tüm engelleri kaldırarak, Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz. Özellikle bu ürünlerin, yani kiraz gibi benzeri ürünlerin Türkiye'de üretiminin artırılmasında fayda var. Burdur ve Ispartamıza güzel haberi vermek istedim."



Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın fuarların da merkezi olmaya başladığını, sadece bir iki sektörün merkezi olmanın yetmeyeceğini, markalaşmak için bu tür fuarların sayısını artırmak gerektiğini vurguladı.



Dış politika



Dış politikayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Dış politikada dostun sayısını artırmak, düşmanın sayısını azaltmak önemlidir. Elbette tüm dünyada söz sahibi olmak her ülkenin hayalidir. Biz de Türkiye olarak son 15 yılda bunu başardık, başarıyoruz." dedi.



Dün 2 Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanlarını ağırladığını, yarın Fransa ve Kuveyt Dışişleri Bakanlarını misafir edeceklerini, cuma günü de Katar Emiri'nin geleceğini belirten Çavuşoğlu, "İki gün sonra New York'a gidiyoruz, Genel Kurulda yoğun temaslarımız olacak. Türkiye'nin sesini her yerde olduğu gibi orada da Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber duyuracağız." diye konuştu.



Dış politikanın en önemli unsurunun ekonomik ilişkileri güçlendirmek olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu nedenle birçok ülkeyle ikili düzeyde serbest ticaret anlaşması imzalamak için müzakereleri sürdürdüklerini belirtti.



Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşması mümkün değilse, bazı ürünleri korumak gerekiyorsa tercihli ticaret anlaşması imzaladıklarını, sadece ikili ülkelerle değil bölgesel ekonomik örgütlerle serbest ticaret anlaşması müzakerelerini Ekonomi Bakanlığı ile yürüttüklerini anlattı.



Konuşmaların ardından Bakanlar Çavuşoğlu ile Elvan ve diğer protokol üyeleri fuarın açılışını yaptı. Protokol daha sonra stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.