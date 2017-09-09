Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Açıklaması

ASTANA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-Kazak İşadamları Birliğinin (TÜKİB) her zaman arkasında olduklarını belirtti.



TÜKİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde Kazakistan'a gelen Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Kazakistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, buradaki Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TÜKİB'i Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e anlattığını aktararak, "TÜKİB'in daima arkasındayız." dedi.



Başbakan Yardımcısı ve KEK Eşbaşkanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin, TÜKİB'e her türlü desteğinin süreceğini vurguladı. Çavuşoğlu, birliğin faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirmesi için tüm olanakların sağlanacağını ifade etti.



Ekonomi Bakanı Zeybekci ise Türkiye'nin Kazakistan'daki bir nevi uzantısı olan TÜKİB'i kendileri gibi gördüklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı da TÜKİB'i yakından takip ediyor." diye konuştu.



Görüşmede, TÜKİB Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu, birliğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında Türk delegasyonuna bilgi verdi.