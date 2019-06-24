Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et