Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak için AB ve İran'la görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak için AB ve İran'la görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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