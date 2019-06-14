Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak için AB ve İran'la görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran yaptırımları) INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak için AB ve İran'la görüşmelerimizi sürdürüyoruz."
Kaynak: AA
Trump, en yakınında yer alan isim olan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bırakacağını açıkladı