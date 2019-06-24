Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin attığı adımlar ortaklığa uygun değil"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin attığı adımlar ortaklığa uygun değil"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin attığı adımlar ortaklığa uygun değil" - ANKARA

Kaynak: İHA
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