Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu: (1)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede gündemdeki konuların yanı sıra Libya'yı değerlendirdiklerini belirterek, ABD ile uzmanlar düzeyinde istişareleri devam ettirme kararı aldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu: (1)
16.08.2020 21:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 21:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede gündemdeki konuların yanı sıra Libya'yı değerlendirdiklerini belirterek, ABD ile uzmanlar düzeyinde istişareleri devam ettirme kararı aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesinin ardından AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla görüşmesine ilişkin, "Bu görüşmede ikili ilişkilerde bazı konular vardı. Gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında özellikle Libya'yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde Libya konusunda istişarelerimizi devam ettirmemiz konusunda hemfikiriz." dedi.

"Biden'ın Türkiye'ye ilişkin ifadeleri haddini aşıyor"

Çavuşoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine, Biden'ın ifadelerinin haddini aştığına dikkati çekerek, Joe Biden'ın kullandığı kelimelerin de çok ilginç olduğunu vurguladı.

Biden'ın iki kez altını çizerek, "Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekten" bahsettiğini hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum; Darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama." diye konuştu.

Türkiye'de seçimlerin demokratik ve şeffaf şekilde düzenlendiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla, hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan veya başka bir ülkeden bir kimse buna karar veremez." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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