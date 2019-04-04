Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington'da ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

Çavuşoğlu görüşme sonrası sosyal medşa hesabından" ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla ikili ilişkilerimizde yer alan sınamalar & ortak gündemimizdeki konular hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik." mesajını paylaştı

Kaynak: DHA
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