Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye'deki gelişmeler ile Katar krizi başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL