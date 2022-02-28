Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

AA, Emre Karaca - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi.

AA / Emre Karaca - Güncel

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