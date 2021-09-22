Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüBakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında 'Mevkidaşım Blinken'la Afganistan, Suriye ve Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdik.

NEW YORK (DHA) - ? ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında 'Mevkidaşım Blinken'la Afganistan, Suriye ve Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bölgesel konularda ve ortak işbirliği alanlarında ABD'yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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