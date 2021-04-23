Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesinde ele alınan hususların takibi amacıyla mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan Erdoğan ve Biden, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelişin ardından ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı ilk kez telefonla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Beyaz Saray, açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı." ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Biden'le yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

"NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞME KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Telegram hesabından ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin şu açıklamada bulundu: "Kıymetli kardeşlerim, Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Biden ile ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldık. Görüşmede, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade ettim. mevkidaşım ile Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardık."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesi sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK- PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk- Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci