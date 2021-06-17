Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşecek
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Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşecek

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşecek
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile yarın görüşecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile yarın görüşecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ile Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Josep Borrell Fontelles ile yarın ikili görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu görüşmede, 24-25 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve AB ile işbirliğinin ülkemizin katılım perspektifi temelinde geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ile küresel ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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