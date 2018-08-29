Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ab ile Devam Ettirebileceğimiz Süreçler Var"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ab ile Devam Ettirebileceğimiz Süreçler Var"

- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
4. Reform Eylem Grubu Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

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