Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB güçlü olmak istiyorsa demokrasi gibi öz değerlerine dönmeli

22.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumdaki Avrupa Birliğinin (AB) dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmesi ve tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkması gerektiğini kaydetti.



Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Küresel Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Yükselen Avrupa" başlıklı toplantıya katıldı. Euronews.com'da Görüntüle