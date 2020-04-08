Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Genişleme Komseri Varhelyi ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Genişleme Komseri Oliver Varhelyi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Genişleme Komseri Oliver Varhelyi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüştük. AB üyesi ülkeler ile aday ülkeler Covid-19'la ortak mücadele etmeli. Sağlık, ticaret ve ulaştırma konularında Türkiye ile AB arasındaki işbirliğini arttırmalıyız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA