Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Kaynak: AA