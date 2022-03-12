Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.

Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Kongre, Turizm, Güncel, Haberler

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