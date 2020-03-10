Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın Moskova'da mutabık kaldığı İdlib'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, Esed rejiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde Türk askerinin "bugüne kadar ne yaptıysa onu yapacağını" söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya'nın Moskova'da mutabık kaldığı İdlib'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, Esed rejiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde Türk askerinin "bugüne kadar ne yaptıysa onu yapacağını" söyledi.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da geçen hafta yapılan İdlib konulu görüşme, ateşkesteki durum ve ateşkesin ihlali halinde Türkiye'nin ne yapacağını değerlendiren Çavuşoğlu, "Her şeyden önce bu İdlib'deki Suriyeli kardeşlerimize yaramıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendisine yönelik tehdidi sınırların ötesinde bertaraf etmek ve Türkiye'ye yönelmiş 1,5 milyona yakın göçmenin evlerine dönmesini sağlamak için çalıştığını vurguladı.

"Suriye'deki çözümün temel şartı sahadaki çatışmaların durdurulmasıdır." diyen Çavuşoğlu, İdlib'deki sahadaki sükunetin sağlanmasının önemine işaret etti. Çavuşoğlu, daha önce sağlanan ateşkes sayesinde Suriye Anayasa Komisyonunun Cenevre'de toplanabilmesini örnek gösterdi.

"Ateşkesle herkes olduğu yerde durdu." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, gözlem noktalarını ve Türkiye'nin mevcudiyetini harita üzerinde gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ateşkes anlaşması çerçevesinde M-4 yolunun güvenli bir şekilde trafiğe açılması var. Güney kısmını Ruslar denetleyecek, kuzey kısmını biz, yani ortak devriyeler. Bu yola rejim ya da radikal gruplar tarafından bir saldırı ya da müdahale olmayacak. Ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Biz iki başkanın mutabık kaldığı üzere dışişleri ve savunma bakanları olarak çalışmaları sürdüreceğiz.

M-4 yolunun trafiğe açılması konusunda 6 kilometre kuzeyinde ve 6 kilometre güneyinde neler yapılabilecek, hangi adımlar atılabilecek, bunu görüşmek için Rusya'dan bir heyet geldi. Bugün askeri makamlarımızla görüşecekler. 7 gün içinde burada askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte bazı adımlar atacak. Ateşkesin kalıcı şekilde tesis edilmesi için atılması gereken adımlar var. Bunları da görüşmeye devam edeceğiz. Şimdiden bu bölgedeki bazı göçmenler evlerine dönmeye başladı. 'Burada ne işimiz var, girmeyelim, geri çekilelim' diyenler, ateşkes olunca da 'Niye ateşkes oldu' diyorlar. Vatandaşlarımızı, milletimiz gerçekleri görüyor. Bizim niçin burada olduğumuzu, burada olmamızın neler sağladığını biz de görüyoruz, vatandaşlarımız da görüyor. Buradaki mevcudiyetimiz de devam edecek."

Libya'ya asker gönderme konusundaki tezkereye eleştirileri hatırlatan Çavuşoğlu, "'Attığımız adım dengeyi, ateşkesi sağlayacak, sonra siyasi sürece geçişi sağlayacak' demiştik. Şimdi tüm dünya bunu kabul ediyor." dedi.

Türkiye'nin Libya'da önemli bir aktör olduğunu belirten Çavuşoğlu, Libya konusunda Türkiye olmadan hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Hafter güçlerinin ihlal etmesine rağmen ateşkesin sağlandığını ve dengenin kurulabildiğini ifade etti.

"Rusya rejimi sert şekilde uyarmış"

Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin ihlal edilip edilmediği konusunda ise "Dün bir ihlal oldu. Basit bir tabanca ya da silahla cam indirme olayı oldu. Fakat arkadaşlarımızın tespitine göre Rusya rejimi çok sert bir şekilde uyarmış." diye konuştu.

Türk ve Rus yetkililerin sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Rejim ilerlemeye çalışırsa ne olacak? Rejim ateşkese uymazsa, bunu da Moskova'da net şekilde ortaya koyduk, bugüne kadar kahraman ordumuz, Mehmetçiğimiz, askerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ne yaptıysa onu yaparız. Karadan onu yaparız. SİHA'larımız bugüne kadar rejim unsurlarını nasıl yok ettiyse, orada uçaklarmış, helikopterlermiş, tanklarmış, hava savunma sistemi ya da karıştırıcı ne varsa, kimyasal silahların ya da varil bombalarının yapıldığı tesislerin yok edilmesi dahil ne gerekiyorsa onu yaparız. SİHA'larımız tüm dünyada nam saldı. Herkes bizim SİHA'larımızı konuşuyor. Tüm dünyadaki yankısını görüyoruz. Eskiden bunları almak için başkalarına yalvarıyorduk. Ama şimdi herkes Türk SİHA'larını almak için sıraya giriyor."

(Sürecek)

Kaynak: AA