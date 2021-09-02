Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı ile akşam yemeğinde bir araya gelmesi A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın'ın doğum gününün kutlanması Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı ile akşam yemeğinde bir araya gelmesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın'ın doğum gününün kutlanması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'da 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı final karşılaşmaları için Belgrad'da bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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