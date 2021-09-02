Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı ile akşam yemeğinde bir araya gelmesi A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın'ın doğum gününün kutlanması Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere...