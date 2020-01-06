Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 6-7 Ocak'ta Cezayir'de

06.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Ocak'ta Cezayir'i ziyaret edecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:



"Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA