Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 6-7 Ocak'ta Cezayir'de
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 6-7 Ocak'ta Cezayir'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Ocak'ta Cezayir'i ziyaret edecek.

06.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 6-7 Ocak'ta Cezayir'de

Dışişleri Bakanı , 6-7 Ocak'ta 'i ziyaret edecek.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:


"Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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