Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Aynı adanmışlık ve kararlılıkla daha nice zaferlere…" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı