Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştuİSTANBUL(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.
01.11.2019 11:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu
İSTANBUL(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.
Kaynak: İHA
VİDEO: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu