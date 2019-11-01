Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştuİSTANBUL(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.

01.11.2019 11:20

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu

İSTANBUL(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 3. İİT Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı'nda konuştu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et