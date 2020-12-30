Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2020 dış politikasını değerlendirme toplantısında soruları yanıtladı: (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kamu diplomasisi stratejileri kapsamında, İletişim Başkanlığı ve TBMM ile iş birliği halinde, özellikle ABD'de yeni yönetime, Kongre'ye, Washington'ın yanı sıra eyaletlere yönelik iletişim stratejilerini hayata geçireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin düzenlediği dış politika değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığının, dış politika konularında devre dışı bırakıldığı şeklindeki iddialara ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin amacının, tüm kurumlar arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu güçlendirmek olduğunu, yeni sisteme geçiş döneminde yaşanan aksaklık ve eksikliklerin ise sistemle değil uygulamayla ilgili olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı baypas edilmez. Geçmiş dönemlerde de olmadı, bizim dönemimizde de hele hele hiç olmadı." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının, gelenekleri, vizyoner politikaları, attığı adımlar ve tüm mensuplarıyla dünyadaki en güçlü dışişleri bakanlıklarından bir tanesi olduğunu ve tüm çalışmaları diğer kurumlarla uyum ve koordinasyon içinde yürüttüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Bakanlığımızın önemi her geçen gün daha da artıyor. Bakanlığımızın mensupları, diplomatlarımız da dünyanın en saygın, en çalışkan ve başarılı diplomatlarıdır. Kesinlikle öyle bir dışlanma yok." ifadelerini kullandı.

"ABD'ye yönelik bu tür (iletişim ve kamu diplomasisi) temaslarımızı arttıracağız"

Türk dış politikasında benimsenen "akıllı güç" yaklaşımı ile ABD ile ilişkilerde S-400 ve diğer konularda Türkiye'nin haklılığının anlatılmasına, Türkiye'nin iletişim stratejilerine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Akıllı gücü dengeli kullanmamız sayesinde, gerek diplomaside gerekse ihtiyaç duyduğumuzda sahada attığımız adımlar sayesinde Türkiye'nin artık oyun kurucu ve oyun bozucu bir ülke olduğunu artık herkes anladı." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine inanan ülke sayısının arttığını, ABD'de de S-400 ve diğer konulara ilişkin olumsuz tutum ve açıklamalara rağmen bir taraftan da Türkiye'nin önemini vurgulayan siyasetçi, akademisyen ve uzman sayısının da artmaya başladığını söyledi. Haritaya bakıldığında bölgede Türkiye'den daha istikrarlı ve güvenilir bir ülkenin olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu daha iyi anlatmamız lazım. Kamu diplomasisi stratejileri kapsamında, bizim Bakanlığın ve tüm mensuplarımızın çabalarına ilaveten İletişim Başkanlığımız ve TBMM ile çalışmalarımız var. Yeni yönetimle beraber özellikle ABD'ye yönelik bu tür temaslarımızı da arttıracağız. Sadece yönetime yönelik değil, Kongre'ye de yönelik, hatta sadece Washington'da değil eyaletlere yönelik de iletişim stratejilerimiz var."

Çin'le imzalanan suçluların iadesine yönelik anlaşma

Çavuşoğlu, Türkiye ve Çin arasında 2017'de imzalanan ancak TBMM'nin henüz onaylamadığı "Suçluların İadesi Anlaşması"na ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin birçok ülkeyle mutat suçluların iadesi ya da adli iş birliği anlaşması imzaladığını belirterek "Fakat Çin'le olan bu anlaşmayı 'Uygurları Türkiye Çin'e teslim edecek.' diye yorumlamak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın suçluların iadesiyle ilgili olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bugüne kadar Çin'in Türkiye'deki Uygurlara yönelik iade taleplerinin olduğunu ancak Türkiye'nin bu konuda adım atmadığını belirtti. Çavuşoğlu, "Teröristlerle masum insanlar arasında ayrım yapılması gerektiğini söylüyoruz. Aynı şekilde, bunun suistimal edilmemesi gerektiğini de söylüyoruz. Herkese söylüyoruz Çin'e de diğerlerine de. Yani terörle mücadele bahanesiyle masum insanlara zulmetmeyi biz kabul etmeyiz." ifadesini kullandı.

Bu anlaşmanın herkesle imzalanan suçluların iadesine yönelik rutin bir anlaşma olduğunu, Uygur Türklerine yönelik olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu anlaşmayı onaylayıp onaylamamanın Meclis'in takdirinde olduğunu söyledi.

"AİHM kendi içinde çelişiyor"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin verdiği karar hakkında ise Çavuşoğlu, "Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM'in verdiği karar, daha önce aynı konularda yine Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği kararlarla çelişiyor. Mahkeme kendi içinde çelişiyor her şeyden önce." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Tabii biz de bu tezimizi mahkemeye de anlatacağız, kendimizi savunacağız. Burada mahkeme 'Tutukluluk süresi uzundur.' diyebilir. Ama daha önce reddettiği şeylerde bu sefer Demirtaş'ın lehine karar vermesi bir çelişkidir. Bunu da bizim kabul etmemiz mümkün değildir tabii ki. Terörle mücadelemize de sekte vurmaması gerekiyor." diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Ankara'daki temasların verimli geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin de önemli olduğunu, PKK ile mücadelenin Türkiye için de Irak'ın geneli için de hayati öneme sahip olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "PKK ile mücadele konusunda Irak'ı daha kararlı gördük. Önümüzdeki süreçte bizlerin de ziyaretleri olacak." dedi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu