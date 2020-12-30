Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2020 dış politikasını değerlendirme toplantısında soruları yanıtladı: (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2020 dış politikasını değerlendirme toplantısında soruları yanıtladı: (1)

30.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2020 dış politikasını değerlendirme toplantısında soruları yanıtladı: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temasların olduğunu, bu diyaloğun dışişleri bakanlıkları düzeyinde de devam ettiğini belirterek, "Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temasların olduğunu, bu diyaloğun dışişleri bakanlıkları düzeyinde de devam ettiğini belirterek, "Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin düzenlediği dış politika değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır'ın Libya'ya gönderdiği heyete ilişkin Çavuşoğlu, ülkenin uzun süre sonra Libya'ya bir heyet gönderdiğini ancak bu heyetin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyaretiyle bağlantılı olmadığını söyledi.

Akar'ın ziyaretinden Mısır'ın haberdar olmasının mümkün olmadığını belirten Çavuşoğlu, nasıl Suriye ve Irak'taki gelişmeler Türkiye'yi etkiliyorsa, Libya'daki gelişmelerin de komşu ülke Mısır'ı etkilemesinin olağan olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Libya'da doğu tarafıyla da temasları bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Libya'da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in özel temsilcisinin Türkiye'ye geldiğini, Salih'in geçenlerde yardımcısını da göndermek istediğini ancak o ziyaretin gerçekleşmediğini anlattı.

Çavuşoğlu, Mısır'la ilişkilere dair ise şunları kaydetti:

"Diğer taraftan Mısır'la ilişkilerin geliştirilmesi için istihbarat düzeyinde temaslar var ama dışişleri bakanlıkları düzeyinde de bu diyalog devam ediyor. Örneğin en son İİT Toplantısı'nda bazı konularda itirazlarını Mısır kaldırdı. NATO ile ilişkilerimizde biz bazı olumlu adımlar attık. Yani uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama ilkesine uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Bu konularda görüşüyoruz."

Ankara ve Kahire'nin ülkedeki temsilcilikleri ile de temasların sürdürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla geçen yıl uluslararası toplantılarda denk geldiklerinde görüştüklerini ve "bir yol haritası üzerinde çalışalım" dediklerini de aktardı.

Çavuşoğlu, "Ama tabii komşu ülkelerle, diğer ülkelerle dengeler biraz farklı. Zamanla bunlar da yoluna girecektir." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Cahit Özkan Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Can Yaman Gülben Ergen Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Arda Kardeşler İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2020 dış politikasını değerlendirme toplantısında soruları yanıtladı: (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:28:32. #1.14#
title