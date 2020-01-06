Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 2019 yılını değerlendirdi

06.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2019 yılı değerlendirme toplantısında, "Girişimci ve insani dış politikamızın etkili uygulandığı bir yıl oldu. Türkiye'nin masada ve sahada uyguladığı güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurgu. 2019 yılında Türk diplomasisinin temellerini de attık yeni girişimler ve inisiyatifler başlattık" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da bulunan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. 2019 yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapan Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin bölgesel ve küresel ölçekte değerlendirmede bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Küresel açıdan kapsamlı ve değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Jeopolitik rekabetin en üst noktaya çıktığın ve özellikle büyük güçler arasında güç mücadelesinin had safhaya ulaştığı bir yıl oldu. Ülkemiz açısından da sınamaların fırsata çevrilmesi için girişimci ve insani dış politikamızın etkili uygulandığı bir yıl oldu. Türkiye'nin masada ve sahada uyguladığı güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurgu. Türkiye'de ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdik. Oyunları bozduk ve Barış Pınarı Harekatı ile YPG, PKK terör örgütüne de büyük bir darbe vurduk. Terör devleti kurulmasının hayallerini yıkmış olduk. Sadece masada değil sahada da aynı kararlılığı gösterdik. İki süper güçle 5 gün içerisinde ABD ve Rusya ile iki metin üzerinden anlaştık ve mutabakata vardık. Bu mutabakatların uygulanması için çalışmalarımız devam ediyor. Burada özellikle metinlerin kaleme alınmasında Türkiye öncü oldu" diye konuştu.

YENİ İNİSİYATİFLER VE AÇILIMLAR

Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat imzalandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu anlaşma da esasen Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Bugüne kadar Türkiye'yi izole etmeye çalışan ikili, üçlü ve dörtlü çalışmaları boşa çıkarmış olduk. 2019 yılında Türk Diplomasisi'nin temellerini de attık yeni girişimler ve inisiyatifler başlattık. Bunlardan bir tanesi Yeniden Asya. 21 Yüzyıl'da Asya dünyanın yeniden ağırlık merkezi haline geliyor. Bu açılımımız Asya çağında ülkemizi doğru yerde konumlandıracak. Dijital Diplomasi'de ise dijital çağda uluslararası oyuncu olmasının temellerini geliştiriyor. Antalya Diplomasi Formuyla Antalya ile diplomasi alanında düşünce merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"REJİM SALDIRGANLIĞINI ARTIRDI"

NATO Zirvesi marjında Londra'da 4'lü bir zirve gerçekleştirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa ve bu toplantının ikincisini Şubat ayında Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Suriye'de tüm yaşananlar devam ederken hepimiz için endişe kaynağı İdlib'de rejimin saldırganlığının devam etmesi. Maalesef rejim saldırganlığını artırdı, 2019 yılı içinde bin 300'e yakın sivil hayatını kaybetti. Son haftalarda yerinden edilen 300 binden fazla Suriyeli var. Bunların 100 bine yakını bizim sınırımıza doğru hareketlendi. İdlib muhtırasının geçerliliğinin devam etmesi için ateşkesi ve sükuneti korumak için özellikle Rusya ile temaslarımız devam ediyor" bilgilendirmesinde bulundu.

"TERÖRLE MÜCADELE DIŞARIDA DA SÜRDÜ"

Terörle mücadeleyi içeride olduğu gibi dışarıda da kararlılıkla sürdürdüklerini bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle DEAŞ ile mücadele uluslararası koalisyon içinde en önemli aktörlerden birisi Türkiye'dir. Yabancı terörist savaşçılar komisyonunun eş başkanlığını sürdürüyoruz. Bizim teklifimiz üzerine bir de çalışma grubu oluşturduk. Bu grup ilk toplantısını Türkiye'de gerçekleştirdi. FETÖ ile mücadelede 2019 yılında devam ettik. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyeti sonlandırıldı. 19 ülkede bu okullar Türkiye'de Maarif Vakfı'na devredildi. Diğer ülkelerde de vakfa devredilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"5 YILDA 3 KEZ AYA GİDİŞ GELİŞ KADAR YOL YAPILDI"

Dışişleri Bakanı olarak 2019'da 350 bin kilometreye yakın yurt dışı yol yaptıklarını sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "Yani dünyanın etrafında 11 tur demek. Ayrıca 70 bin kilometre içeride seyahat etmişiz. 45 ülkeye 81 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde 416 resmi görüşme, 300 hitap ve 59 ortak basın toplantısı gerçekleştirdik. Ayrıca 20 yurt dışı ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat ettik. 5 yılda 2.5 milyon kilometre yol kat etmişiz ve dünya etrafında 63 tur demektir. 245 ülke, 452 şehri ziyaret ettik. Arkadaşlar bir rakam daha söylemişler bunlara göre 3 kez aya gidiş geliş demişler tabi aya gitmek ister miyim o ayrı bir konu" esprisini yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA