Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması
Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

14.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:14
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması

Dışişleri Bakanı , 'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 19. Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun forum kapsamında Serrac ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler