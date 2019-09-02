Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuştu

Panelden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu, "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" (Multilateralism at Crossroads) başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

02.09.2019 19:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuştu

Panelden görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu, "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" (Multilateralism at Crossroads) başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuştu
Kaynak: AA
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