Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda konuştu
Panelden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu, "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" (Multilateralism at Crossroads) başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.
02.09.2019 19:09
Panelden görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu, "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" (Multilateralism at Crossroads) başlıklı panele katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA