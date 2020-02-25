Dışişleri Bakan Yardımcısından Aşgın'a ziyaret
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın makamında ziyaret etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın makamında ziyaret etti.
Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aşgın, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a belediye çalışmalarıyla ilgili brifing verdi.
Samimi bir havada gerçekleşen ziyaret sonunda Bakan Yardımcısı Kıran, şeref defterini imzaladı. Başkan Aşgın, ziyaret anısına Bakan Kıran'a saat hediye etti. - ÇORUM
Kaynak: İHA