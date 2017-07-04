Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, "Ukrayna Reform Konferansı"Na Katılacak

Dışişleni Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşik Krallık ve Ukrayna ortak girişimiyle düzenlenmekte olan uluslararası "Ukrayna Reform Konferansı"na katılacak.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız, Birleşik Krallık ve Ukrayna ortak girişimiyle düzenlenmekte olan uluslararası "Ukrayna Reform Konferansı"na katılmak üzere 6 Temmuz 2017 tarihinde Londra'ya gidecek. Çok sayıda ülke ve önde gelen uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenecek söz konusu konferansta Ukrayna'daki reform süreci ele alınacak, uluslararası toplumun Ukrayna'ya katkıları gözden geçirileceği belirtildi.



Bakan Yardımcısı Yıldız konferans vesilesiyle muhtelif muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. - ANKARA