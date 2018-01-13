Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız Kilis'te

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ve beraberindeki heyet ile birlikte Kilis'te temaslarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Yıldız ve beraberindekiler ilk önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti. Burada basına kapalı görüşmenin ardından Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve beraberindekiler Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı Belediye konağında ziyaret etti. Daha sonra Bakan Yardımcısı Yıldız ve beraberindekiler Kilis'in Öncüpınar Konteyner kentindeki Suriyeli sığınmacılar ile bir araya geldi. - KİLİS