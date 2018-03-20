Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Irak'ta - Bağdat

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız'ın beraberindeki heyet ile birlikte Irak Dışişleri Bakanı Caferi ile bir araya gelmesi

Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda gerçekleşen görüşme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile bir araya geldi.

Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda basına kapalı şekilde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da hazır bulundu.