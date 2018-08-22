Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Artık ülkenin büyük meselelerini atlayıp küçük meselelerini öne çıkarmaya tahammülümüz yok." dedi.

Kıran, kentin Ünye ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, partililere kendisine gösterdikleri ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olarak Ordululara emanet ettiğini anlatan Kıran, "Şimdi de Dışişleri Bakan Yardımcılığımı onaylayarak beni yine sizlere emanet etti. Bu emaneti sahiplendiğiniz için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

"Artık ülkenin büyük meselelerini atlayıp küçük meselelerini öne çıkarmaya tahammülümüz yok." diyen Kıran, "Bunun için de inşallah Devlet Başkanımızın liderliğinde, sizlerin de desteğiyle meselelerimizi hızla çözüme kavuşturarak, Türkiye'nin artık 'dünya beşten büyüktür' iddiasını da gerçekleştirmek için Ünye'mizden, Ordu'muzdan, Türkiye'mizden dünyaya çok güçlü mesaj vereceğimize inanıyorum." diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise kurbanın, "barış ve kardeşlik" demek olduğunu dile getirerek, "Millet olarak paylaşmanın da kardeşliğin de en güzel örneğini hep gösterdik. Bugün hamdolsun burada yine bir kardeşlik örneği var. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı da insana hizmet için yola çıktıklarını vurgulayarak, bu coğrafyaya gönül vermiş insanlarla bir aile olunduğunun gösterilmesi gerektiğine değindi.

Programa, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ile AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı ve partililer katıldı.