Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "İklim Finansman Paketi Mutabakat Zaptı"na ilişkin Toplantıya Katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "İklim Finansman Paketi Mutabakat Zaptı"na ilişkin Toplantıya Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 'İklim Finansman Paketi Mutabakat Zaptı'na ilişkin Toplantıya Katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 30 Temmuz 2021 tarihinde, Birleşmiş Milletler öncülüğünde donör ülke ve kurumlar tarafından ülkemizin iklim eylemi yükümlülüklerini desteklemeye yönelik önerilen finansman paketine dair Mutabakat Zaptının görüşüldüğü...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 30 Temmuz 2021 tarihinde, Birleşmiş Milletler öncülüğünde donör ülke ve kurumlar tarafından ülkemizin iklim eylemi yükümlülüklerini desteklemeye yönelik önerilen finansman paketine dair Mutabakat Zaptının görüşüldüğü çevrimiçi toplantıya katıldı.

Toplantıda, önerilen Mutabakat Zaptı üzerinde ortak bir zemine ulaşılmasına ilişkin görüşmelere devam edildi.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "İklim Finansman Paketi Mutabakat Zaptı"na ilişkin Toplantıya Katıldı - Haberler
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