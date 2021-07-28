Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 27 Temmuz 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubunun Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 27 Temmuz 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubunun Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilen toplantısına katıldı.
Toplantıda, 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülecek çalışmalar ve ilerleyen dönemde atılacak adımlara ilişkin hususlar ele alındı.
Kaynak: Habermetre