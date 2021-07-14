Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB-Türkiye arasında Yeşil Ortaklık Kurulması Avrupa Yeşil Mutabakatı ve...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB-Türkiye arasında Yeşil Ortaklık Kurulması Avrupa Yeşil Mutabakatı ve...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB-Türkiye arasında Yeşil Ortaklık Kurulması Avrupa Yeşil Mutabakatı ve...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) daveti üzerine 13 Temmuz 2021tarihinde gerçekleştirilen "AB-Türkiye arasında Yeşil Ortaklık Kurulması" konulu çevrimiçi Panele katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) daveti üzerine 13 Temmuz 2021tarihinde gerçekleştirilen "AB-Türkiye arasında Yeşil Ortaklık Kurulması" konulu çevrimiçi Panele katıldı.

Panel'de, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın uygulanması ve yenilenebilir enerji sektörünün gelişimine ilişkin olarak AB ve Türkiye arasınd yapılabilecek işbirlikleri konuları ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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