Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı Brüksel temaslarını değerlendirdi Açıklaması

19.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:52

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Brüksel'deki temasları kapsamında bir araya geldiği muhataplarına Türkiye'nin AB üyelik sürecinin iki taraf için önemini bir kez daha vurguladığını belirterek AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin ileriki dönemde Türkiye'yi ziyaretinin söz konusu olabileceğini ancak halen Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılmasına odaklanıldığını söyledi.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın mensuplarına Brüksel temaslarını değerlendiren Kaymakcı, 17 Şubat'tan bu yana Brüksel'de bulunduğunu, ilk etapta AB'nin ev sahipliğinde Arnavutluk için düzenlenen "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"na katıldığını kaydetti.

"Türkiye Avrupa'da Arnavutluk'a en fazla yardımda bulunan ülke"

Türkiye'nin Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremden sonra sağladığı katkılar ve ileriki dönemdeki taahhütlerine ilişkin bilgi verdiğini anlatan Kaymakcı, "Türkiye 46,3 milyon avro ile Avrupa'da en fazla yardımda bulunan ülke konumunda." diye konuştu.

İtalya ve Fransa'nın da yüksek yardım taahhütleri bulunduğunu ancak bu iki ülkenin daha çok kredi şeklinde yardımları bulunduğunu dile getiren Kaymakcı, Türkiye'nin yardımlarının ise daha çok para ve konut yapımı şeklinde olduğunu ifade etti.

Depremden çok acılar çeken Türkiye'nin, Arnavutluk'un yaralarının bir an önce sarılmasını istediğini söyleyen Kaymakcı, "Türkiye'nin Balkanlarda bir istikrar yaratan, bölgeyi birbirine bağlayan ve inşasına katkıda bulunan ülke olduğunu da Konferans'ta vurguladık." şeklinde konuştu.

Kaymakcı, bazı çevrelerde zaman zaman Türkiye'yi "Balkanlarda tehdit ya da rakip sunan anlayışlar" bulunduğunu anımsatarak, "Arnavutluk'a verilebilecek en büyük destek katılım müzakerelerinin başlatılması." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önemi vurgulandı

Konferans marjında aynı zamanda Çek, Macar ve Rumen mevkidaşlarıyla da bir araya geldiğini belirten Kaymakcı, aynı gün AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile de samimi bir görüşme yaptığını bildirdi.

Kaymakcı, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin iki taraf için de önemini bir kez daha vurguladım. Önümüzdeki dönemde Varhelyi'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi söz konusu olabilir. Ancak şu anda en fazla odaklanılan konu Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması." diye konuştu.

Varhelyi ile görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarını ele aldıklarını aktaran Kaymakcı, Türkiye'nin 2021-2027 döneminde daha fazla AB programına katılmak istediğini ve katılım öncesi mali yardım aracı olan IPA fonlarında kesintinin doğru olmadığını ifade ettiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosunda ise çeşitli temaslar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kaymakcı, bu çerçevede AP üyesi Richard Czarnecki, AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AP Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Sergey Lagodinsky ile görüşmeler yaptığını belirtti.

Kaymakcı, AP Dış İlişkiler Komisyonunun 24-27 Şubat'ta Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Lenarcic Türkiye'ye gidecek

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ile de bir görüşme yaptıklarını kaydeden Kaymakcı, "Lenarcic'in 13 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret etmesi öngörülüyor. Bu ziyarette Türkiye'deki göç konusunu ve Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere sağlanacak insani yardımların önümüzdeki dönem nasıl sürdürüleceğini ele alacağız." bilgisini paylaştı.

Kaymakcı, Lenarcic ile aynı zamanda Türkiye'nin AB üyelik sürecini de ele aldıklarını belirterek, "Lenarcic, Komisyonun bu konudaki tutumunun açık olduğunu, Türkiye'nin aday ülke olduğunu ve kaydedilen ilerlemelerle ilişkilerin canlandırılması ve temasların artmasının yararlı olacağını söyledi." açıklamasını yaptı.

"Belçika hükümeti için PKK terör örgütü"

Belçikalı yetkililerle de ikili istişareler yaptığını ve mevkidaşıyla görüştüğünü aktaran Kaymakcı, "Özellikle Ariadna davasını ele aldık. Belçika hükümetinin tutumu çok açık. Belçika yasalarında olan bir boşluğun kendileri açısından da sıkıntı oluşturduğunu belirttiler." dedi.

Kaymakcı, Belçika hükümetinin, "PKK'yı bir terör örgütü olarak değerlendirmeye devam edeceğini" aktardığını söyledi.

Belçika'da yeni hükümetin kurulmasının ardından en kısa zamanda Türkiye- Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı yapılmasının önemi konusunda hemfikir olunduğunu belirten Kaymakcı, İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesinin terörle mücadele, güvenlik, adli ve içişleri bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Kaymakcı, son görüşmesini ise AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile gerçekleştireceğini belirtti.

Kaynak: AA