Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Diplomatic World Dergisine Mülakat Verdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Diplomatic World Dergisi'ne mülakat verdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Diplomatic World Dergisi'ne mülakat verdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, mülakatta Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu gündem ile canlandırılması gerektiğini belirtti. Büyükelçi Kaymakcı ayrıca, 18 Mart Mutabakatının tüm boyutlarıyla yürütülmesinin ve gümrük birliğinin güncellenmesinin önemine değindi.
Mülakatı okumak için tıklayınız. (İngilizce)
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