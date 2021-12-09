Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Biraraya Geldi

ANKARA (Habermetre) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 2 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da biraraya geldi.

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, AB Sivil Koruma Mekanizması, Sığınmacı Mali İmkanı ve insani yardımlar ele alındı.

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