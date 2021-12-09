Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Biraraya Geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Biraraya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Biraraya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 2 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da biraraya geldi.

ANKARA (Habermetre) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 2 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da biraraya geldi.

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, AB Sivil Koruma Mekanizması, Sığınmacı Mali İmkanı ve insani yardımlar ele alındı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title