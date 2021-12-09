Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Biraraya Geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 2 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da biraraya geldi.
ANKARA (Habermetre) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 2 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da biraraya geldi.
Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, AB Sivil Koruma Mekanizması, Sığınmacı Mali İmkanı ve insani yardımlar ele alındı.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
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