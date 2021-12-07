Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "COP 26 Sonrasında AB-Türkiye Yeşil İşbirliğini İnşa Etme Çalıştayı"na katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, European Council on Foreign Relations ev sahipliğinde 7 Aralık 2021'de çevrimiçi olarak düzenlenen "COP 26 Sonrasında AB-Türkiye Yeşil İşbirliğini İnşa Etme Çalıştayı"nda açılış konuşması gerçekleştirdi.

Programda enerji dönüşümü, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve sanayide karbonsuzlaşmaya yönelik işbirliği ve yönetişim konularına ilişkin oturumlar düzenlendi.

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