Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "COP 26 Sonrasında AB-Türkiye Yeşil İşbirliğini İnşa Etme Çalıştayı"na katıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, European Council on Foreign Relations ev sahipliğinde 7 Aralık 2021'de çevrimiçi olarak düzenlenen "COP 26 Sonrasında AB-Türkiye Yeşil İşbirliğini İnşa Etme Çalıştayı"nda açılış konuşması gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, European Council on Foreign Relations ev sahipliğinde 7 Aralık 2021'de çevrimiçi olarak düzenlenen "COP 26 Sonrasında AB-Türkiye Yeşil İşbirliğini İnşa Etme Çalıştayı"nda açılış konuşması gerçekleştirdi.
Programda enerji dönüşümü, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve sanayide karbonsuzlaşmaya yönelik işbirliği ve yönetişim konularına ilişkin oturumlar düzenlendi.
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