Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile Biraraya Geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Ukrayna'nın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile 5 Kasım 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Ukrayna'nın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile 5 Kasım 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Büyükelçi Bodnar'ın nezaket ziyaretinde, iklim ve enerji konuları ele alındı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı, Büyükelçi Bodnar'a Türkiye'deki yeni görevinde başarılar diledi.
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