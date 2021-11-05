Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Brüksel'de Resmi Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma (ESC) Programlarına Türkiye'nin resmen katılımını sağlayan anlaşmaları Türkiye adına imzalamak üzere 27-30 Ekim 2021 tarihlerinde Brüksel'e resmi bir ziyaret düzenledi. Brüksel programının ilk günü Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları'na ülkemizin katılımına ilişkin, olarak gerçekleştirilen imza törenine katılarak sözkonusu üç programın "Katılım Anlaşmaları"nı İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten sorumlu AB Komiseri Mariya Gabriel'le birlikte imzalayan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, akabinde bir kısmı aynı gün bir kısmı ise takip eden günlerde olmak üzere AB kurumlarının ve Belçika makamlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Kaymakcı bu ziyaret çerçevesinde, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Olivér Várhelyi, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Avrupa Halk Partisi (EPP) Türkiye Gölge Raportörü Vlad Gheorghe Nistor, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Kabine Şefi Pedro Serrano, AB Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürü Monique Pariat, AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Direktörü Henrike Trautmann ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Dış Politika Başdanışmanı Simon Mordue ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Program kapsamında ayrıca AB Dış İlişkiler Servisi Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası konularından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries ve Belçika Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Direktörü Jeroen Cooreman ile bir araya gelen Büyükelçi Faruk Kaymakcı Brüksel Büyükelçiliğimizce düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna da katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Brüksel'de bulunduğu süre içerisinde, Belçika'da yerleşik Türk ve yabancı basın mensuplarıyla, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle, Jean Monnet Bursu öğrencileri, Avrupa Koleji öğrencileri ve vatandaş dernekleriyle de biraraya geldi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet