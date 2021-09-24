Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Çevre TV Canlı Yayınına Konuk Olarak Katıldı - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Çevre TV Canlı Yayınına Konuk Olarak Katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Çevre TV Canlı Yayınına Konuk Olarak Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Çevre TV'de yayımlanan "Çevre Günlüğü" programına 24 Eylül Cuma günü canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Çevre TV'de yayımlanan "Çevre Günlüğü" programına 24 Eylül Cuma günü canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil dönüşüm ve ülkemizde yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Çevre TV Canlı Yayınına Konuk Olarak Katıldı - Haberler
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