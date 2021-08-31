Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Özel Sektör İstişare Toplantısına katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Özel Sektör İstişare Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Özel Sektör İstişare Toplantısına katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde özel sektörün de katkılarıyla hazırlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" hakkında özel sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunmak amacıyla Ticaret...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde özel sektörün de katkılarıyla hazırlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" hakkında özel sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili kurumların katılımıyla tesis edilen Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nun sözkonusu toplantısına Çalışma Grubu üyesi Bakanlıkların Sayın Bakan Yardımcıları ile özel sektör temsilcileri iştirak etmiştir.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Özel Sektör İstişare Toplantısına katıldı - Haberler
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