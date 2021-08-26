Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Genç Dostu Şehirler Kongresine Katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Genç Dostu Şehirler Kongresine Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Genç Dostu Şehirler Kongresine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 25 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongresi kapsamında Gençlik ve Ulusal Politikalar başlıklı ana oturuma panelist olarak katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 25 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongresi kapsamında Gençlik ve Ulusal Politikalar başlıklı ana oturuma panelist olarak katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı toplantıda yaptığı "Gençlik Politikaları ve Avrupa Birliği Süreci" başlıklı konuşmasında, gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını, ulusal ve uluslararası organizasyonlar içinde yer almalarını ve AB'ye katılım süreci içindeki rolünü çok önemsediklerini belirterek, gençlerin bu yöndeki çabalarını desteklemek ve bilhassa uluslararası platformlarda daha görünür olmalarını sağlamak, eğitim ve istihdam alanlarında desteklemek üzere ülkemizin AB politikalarını yakından takip ettiğini ve Erasmus+, Ufuk Avrupa, Dayanışma Programı, Jean Monnet Bursu gibi Programlarda aktif rol aldığını hatırlattı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı konuşmasında ayrıca AB Gençlik Stratejisinin odak noktasının hareketlilik ve etkileşim olduğunu, Dijital ve Yeşil Avrupa ile AB'nin uzun vadeli stratejilerinin temel unsurunun gençliğe yatırım olduğunu belirterek Türk gençlerinin de devam eden Avrupa'nın Geleceği Konferansında aktif katılımlarına yönelik çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Büyükelçi Kaymakcı, konuşmalarının ardından sergi alanındaki Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile Jean Monnet Burs Programı için açılan stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Genç Dostu Şehirler Kongresine Katıldı - Haberler
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