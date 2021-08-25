Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları Kapsamında Burs...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları Kapsamında Burs...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları Kapsamında Burs...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları kapsamında burs almaya hak kazanan ve yakın zamanda öğrenimlerine başlayacak AB Başkanlığı çalışanları ile 23 Ağustos 2021 tarihinde biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları kapsamında burs almaya hak kazanan ve yakın zamanda öğrenimlerine başlayacak AB Başkanlığı çalışanları ile 23 Ağustos 2021 tarihinde biraraya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bursiyerlere başarılı ve sağlıklı bir eğitim ve araştırma dönemi dileyerek, Jean Monnet bursiyerlerinin ülkemizin Avrupa Birliği bütünleşme sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları Kapsamında Burs... - Haberler
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