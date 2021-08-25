Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları Kapsamında Burs...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 ve 2021-2022 Akademik Yılları kapsamında burs almaya hak kazanan ve yakın zamanda öğrenimlerine başlayacak AB Başkanlığı çalışanları ile 23 Ağustos 2021 tarihinde biraraya geldi.