Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Koleji 2021-22 bursiyer ve mezunlarıyla biraraya geldi

2021-22 eğitim döneminde burs kazanan 11 Türk genci ile Avrupa Koleji mezunlarını bir araya getiren çevrimiçi toplantıda deneyim paylaşımında bulunuldu.

2021-22 eğitim döneminde burs kazanan 11 Türk genci ile Avrupa Koleji mezunlarını bir araya getiren çevrimiçi toplantıda deneyim paylaşımında bulunuldu. Bursiyerler arasında oluşturulan iletişim ağının daha da güçlendirilmesine katkı sağlamayı öngören söz konusu toplantı vasıtasıyla mezunlar ile yeni bursiyerlerin tanışması ve deneyim paylaşımları amaçlandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin sadece bugününe değil, yarınına da yatırım yapan özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli katkılarıyla yürütülen Avrupa Koleji Burs Programı kapsamında yetişen nitelikli AB uzmanı sayısının her geçen gün arttığını ve bursa hak kazanan 11 başarılı gencimizin AB sürecimizin öncüleri arasında yer alacaklarını belirtti. Bu yıl Polonya Hükümetinin de iki burs sağladığına dikkat çekti.

Kendisi de Avrupa Koleji mezunu olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Avrupa Koleji, Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en başarılı eğitim kurumudur. Bugüne kadar 138 Türk öğrenci Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı kanalıyla Avrupa Koleji bursu almıştır. Avrupa Koleji Burs Programı geleceğin Avrokratları arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır ve Türkiye'nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Avrupa Koleji'nde eğitim hakkı kazanan bursiyerlerimizi AB elçilerimiz olarak görüyor, kendilerine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Habermetre