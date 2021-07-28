Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığımızca Düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları" Konferansına Katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığımızca Düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları" Konferansına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığımızca Düzenlenen 'Gençlerle AB Buluşmaları' Konferansına Katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Başkanlığımızca 28 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları" konferansında Geleceğin Rehberleri Platformu turizm rehberliği öğrencileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Başkanlığımızca 28 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları" konferansında Geleceğin Rehberleri Platformu turizm rehberliği öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin yanı sıra AB eğitim ve burs programları ile Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer fırsatlarının ele alındığı etkinlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, olumlu gündem kapsamında Türkiye-AB İlişkilerinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığımızca Düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları" Konferansına Katıldı - Haberler
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