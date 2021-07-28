Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığımızca Düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları" Konferansına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Başkanlığımızca 28 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları" konferansında Geleceğin Rehberleri Platformu turizm rehberliği öğrencileriyle bir araya geldi.