Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TED Koleji Mezunları Topluluğu Tarafından Düzenlenen "Türkiye - AB İlişkileri"...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TED Koleji Mezunları Topluluğu Tarafından Düzenlenen "Türkiye - AB İlişkileri"...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TED Koleji Mezunları Topluluğu Tarafından Düzenlenen 'Türkiye - AB İlişkileri'...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TED Koleji Mezunları Topluluğu 'Kolejliler Konuşuyor' tarafından Başkanlığımızla eşgüdüm halinde 12 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen, "Türkiye - AB İlişkileri" konferansında öğrenci ve akademisyenlerimizle bir...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TED Koleji Mezunları Topluluğu 'Kolejliler Konuşuyor' tarafından Başkanlığımızla eşgüdüm halinde 12 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen, "Türkiye - AB İlişkileri" konferansında öğrenci ve akademisyenlerimizle bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin ele alındığı etkinlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB üyeliğinin Türkiye için olduğu kadar AB için de değerli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Habermetre

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TED Koleji Mezunları Topluluğu Tarafından Düzenlenen "Türkiye - AB İlişkileri"... - Haberler
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